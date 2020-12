Colonel Modibo Koné, ministre de la Sécurité et de la Protection Civile - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Colonel Modibo Koné, ministre de la Sécurité et de la Protection Civile Publié le mercredi 9 decembre 2020 | Le Canard Déchaîné

Tweet

La côte de popularité du ministre de la Sécurité et de la Protection Civile est en dégringolade au sein de l’opinion publique. Du Nord au Sud, d’Est en Ouest, l’insécurité règne, partout, en maître. Des villages entiers sont assiégés par les Groupes djihadistes, qui les empêchent de cultiver. Ou de vaquer à leurs occupations quotidiennes.





S’y ajoutent les braquages à mains armées, qui ont pignon sur rue à Bamako. Avec, à la clé, leur cortège de mort. Vitrine de notre pays, la capitale malienne a été transformée en un Far West où règne la loi du colt. Et, plus grave encore, sans que le département de la Sécurité prenne les dispositions pour mettre fin à cette peur, qui continue de régner sur la ville de Bamako ; mais aussi, dans tout le pays, en général.



Mohamed El Heïba



Source : Canard Dechaine