Commissariat de police de Koro: le jeune tueur aux arrêts ! Publié le mercredi 9 decembre 2020

Hier 08 décembre 2020 aux environs de 18 heures, un paisible citoyen désirant garder l’anonymat, s’est rendu au Commissariat de Koro pour signaler un cas d’assassinat perpétré à proximité de son domicile. Sans désemparer, le Commissaire Principal JEAN MARIE DRABO a dépêché une équipe aux fins de constatations et d’enquête.



Sur place le corps inanimé d’un sexagénaire, gisait dans une flaque de sang, sa tête complèment endommagée, suite à la fréquence des coups. Suite aux investigations de voisinage, le meurtrier était le propre fils de la victime, un trentenaire disparu après ce crime abominable.

D’intenses recherches engagées ont permis de le dénicher dans les confins de la ville, quelques heures plus tard. Conduit au Commissariat, il a fondu en larmes, avant de passer à l’aveu.

Selon le bourreau dans son interrogatoire, son papa a voulu réparer la porte de sa chambre, chose qu’il ne l’a pas plu. Suite à une prise de bec, il n’a pas pu maîtriser sa colère, face aux réprimandes de son père à son encontre et c’est qu’il s’est muni d’un bâton pour l’assommer violemment.Tombé, il a continué à l’administrer des coups à sa tête, lui ôtant ainsi la vie, avant de se volatiliser.

Déféré devant M. Le Juge de Paix à Compétence Étendue de Koro suivant PV N°16/CP-Koro de ce mercredi 09 décembre 2020, l’impitoyable assassin a été placé sous Mandat de Dépôt et conduit à la Maison d’Arrêt de Koro.

Source : Cellule de Communication de la Police Nationale – CCPN”