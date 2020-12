Le poste de Sebekoro abandonné par les forces de sécurité - abamako.com

Le poste de Sebekoro abandonné par les forces de sécurité Publié le mercredi 9 decembre 2020

© aBamako.com par A S

Libération de la ville de Gao.

Sebekoro au bord de la forêt du Baoulé qui relie Kita aux cercles de Diema et Kolokani tous nids des terroristes est un bouclier sécuritaire entre les terroristes et le cercle de Kita et Kati.









A la surprise générale des autorités locales et des populations qui s’entendaient à un renforcement du dispositif suite aux deux attaques terroristes dans la zone du Filadougou, le poste de se vide totalement pour faute d’effectif selon des sources dignes de confiance.



Où sont partis les forces de sécurité pour qu’on manque d’effectif pour un poste aussi stratégique ?



En un mot les populations de Sebekoro et environ sont à la merci des forces du mal puisqu’abandonnées par les autorités du Mali.



Sory Ibrahima TRAORÉ



Ressortissant de Sebekoro

Ancien élu communal de Sebekoro

Ancien vice président du syndicat des élus communaux du cercle de Kita