Tessit: Des terroristes reviennent Publié le mercredi 9 decembre 2020 | Le Reporter

Le Groupe d’autodéfense Touareg Imghad et Alliés (Gatia) s’alarme d’une nouvelle présence massive de combattants de l’État islamique à Tessalit dans la région de Kidal. LeGatia parle d’une meute de djihadistes étrangers et possédant des armes neuves de marque étrangère. Le groupe armé du nord du Mali s’est inquiété de la présence massive des éléments de l’État islamique dans le grand Sahara signalée à Tessit. Le secrétaire général du Gatia, Fahad Ag Almahmoud, s’inquiète d’une nouvelle et grande concentration des terroristes affiliés à l’État islamique dans le grand Sahara. L’augmentation du nombre de djihadistes dans le nord fait craindre des jours sombres dans le futur. Selon Fahad Ag Almahmoud, «Jamais le Nord du Mali n’a été aussi ravitaillé en armes toutes neuves venues de Libye qu’en 2020». Selon nos informations, les armes qu’utilisent ces combattants seraient de marque turque.



Selon l'article 13 de la charte de la transition, le Conseil national de transition est l’organe législatif de la Transition. Il est composé de cent vingt-et-un (121) membres répartis entre les Forces de défense et de sécurité, les représentants du Mouvement du 5 Juin- Rassemblement des Forces patriotiques (M5-RFP), les partis et regroupements politiques, les organisations de la société civile, les centrales syndicales, les syndicats libres et autonomes, les organisations de défense des droits de l’Homme, les ordres professionnels, les Maliens établis à l’extérieur, les Mouvements signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger, les Mouvements de l’inclusivité, les groupements de femmes, de jeunes et des personnes vivant avec un handicap, les confessions religieuses, les autorités traditionnelles et coutumières, les chambres consulaires, les faîtières de la presse, des arts et de la culture.

La trahison de Diaw

Certains partis politiques, qui ont apporté leur soutien au Cnsp, déprécient le comportement de Malick Diaw. SADI, qui est le seul parti qui a osé braver les autres en proposant sa liste ouvertement, n’aura finalement rien gagné. Les militaires sont dans une démarche antiparti politique pour la promotion des réseaux générationnels.Cequi est très dangereux et très contre-productif. Mais on constate que c'est ce qui a cours et là c'est une aventure. Comme pour dire que c'est anti parti SADI. Déjà, on parle de : Urd 2, Asma 3, Adéma 3, Adp-Maliba 3, Um-Rda 1, Cmas 2. Et cela, sans aucune enquête de moralité dans leur choix pour le Cnt et leurs nominations administratives sont très équivoques.



Les nouvelles autorités maliennes, dominées par les militaires, ont installé samedi le Conseil national de transition faisant office de Parlement. Le colonel Malick Diaw, numéro deux de la junte au Mali, qui a dirigé le pays après le putsch du 18 août, a été élu à la tête du Conseil national de transition (Cnt). Cet organe législatif, qui compte 121 sièges et regroupe notamment des représentants de partis politiques, de la société civile, des syndicats et des militaires, a élu le colonel Diaw par 111 voix au cours de sa session inaugurale samedi à Bamako. Après la désignation d’un président et d’un gouvernement transitoires, le Cnt, censé assumer la lourde responsabilité de voter des textes capitaux pour le pays, était la dernière institution à investir pour les militaires.