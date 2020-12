La consommation de la drogue prend une allure inquiétante à Sikasso - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société La consommation de la drogue prend une allure inquiétante à Sikasso Publié le jeudi 10 decembre 2020 | aBamako.com

© aBamako.com par A S

Incinération des stupéfiants

l`Office central des stupéfiants a incinéré mercredi plus de quatre tonnes de cannabis et de cocaïne saisies Tweet

La troisième région du Mali, Sikasso est devenue aujourd’hui la plate tournante de la drogue et la consommation par les jeunes. prend une proportion inquiétante. Dans la commune urbaine de sikasso rares sont les familles qui ne compte pas de malade mental parmi ses membre dû à la consommation de la drogue.



Les jeunes scolaires s’adonnent librement à cette pratiques dans les écoles, au su et au vue de toute le monde. Les trafiquant de drogues se frottent les mains et c’est la jeunesse malienne en général et celle de sikasso en particulier qui en souffre. Les bars sont également des facteurs favorisant cette pratique. Les jeunes garçons sont les principaux consommateurs de la drogue dans cette région car sur 100 consommateurs 95% sont du sexe masculin.



Depuis un certains temps, le Mali constitue une zone de transit de drogue par excellence. Cette circulation de la drogue au Mali s’explique par le fait que le Mali par des frontières avec la Côte d’Ivore, le Burkina Faso et la Guinée. Selon des informations, la plupart des drogues qui passent le Mali viennent du Ghana en passant soit par la Côte d’Ivoire, soit par le Burkina Faso. Les drogues qui proviennent aussi du Libéria ou de la Sierra Leone passe par Guinée pour se retrouver sur le territoire malien. Maintenant, les jeunes maliens sont devenus de véritables consommateurs de drogues à cause de ces trafiquants de drogues.



Mais à côté de cette drogue importée, il faut signaler aussi que le cannabis est produit au niveau de certaines localités des cercles de Kadiolo, Yanfolila, Kolondièba et Bougouni est disséminé dans le marché local. La consommation de drogue est aussi soutenue par la prolifération des sites d’orpaillage et qui permettent aux orpailleurs de travailler au-delà de leurs capacités intrinsèques.



Parlant de Sikasso. c’est la Capitale de la 3e région administrative du Mali, Sikasso est une ville carrefour située à 380 km de Bamako et 41 km de la frontière du Burkina Faso et à 100 km de celle de la côte d’Ivoire. Deuxième ville du Mali de par sa population, elle compte selon le recensement administratif de 2010 : 233 880 habitants répartis entre 15 quartiers officiels, 06 quartiers spontanés et 28 villages rattachés. Sikasso est une ville cosmopolite où cohabitent

harmonieusement les populations : Sénoufo, Miniakas, Bobos, Dioulas, Peuhls, Dogons,

Sonrhaï, Samokos, Soninkés et d’autres groupes ethniques.



Fsanogo/abamako.com