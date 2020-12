Editorial : Soumaïla Cissé victime d’ostracisme par certains cercles politiques pour ses origines - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Editorial Article Editorial Editorial : Soumaïla Cissé victime d’ostracisme par certains cercles politiques pour ses origines Publié le jeudi 10 decembre 2020 | Clin d’Oeil

© aBamako.com par Momo

Lancement de la campagne du Candidat Soumaila Cisse

Tweet

Un article récent article titré : « Soumaila CISSE est un peulh, n’acceptez pas qu’il ait le pouvoir sinon c’est fini pour vous... »vu sur le Site Malicanal.com et relayé sur la page Facebook de notre confrère Abdoulaye DIAKITE a fait l’objet d’un grand tollé sur internet et dans les médias. A cette occasion, l’Association des Professionnels de la Presse en Ligne au Mali a dénoncé la publication de cet article, à caractère tendanciel, susceptible d’envenimer encore plus une situation socio-sécuritaire nationale fortement dégradée. Mais hélas « silence radio !» chez nos autorités judiciaires. Selon plusieurs observateurs et analystes de la situation socio-politico-sécuritaire que vit notre pays, aujourd’hui, les auteurs ou les commanditaires d’ un tel « article chiffon » à relent ethnocentrique devrait susciter une vive réaction de condamnation, de réprobation et d’indignation de nos autorités judiciaires. Mais hélas, « silence radio ».









Il est de notoriété publique qu’au Mali, à l’approche de chaque élection présidentielle « L’intolérance ethnique se développe et prend de l’ampleur ». Et cet état de fait est entretenu par certains de nos compatriotes sans que l’autorité judiciaire ne s’exclame. Il est de notoriété publique aussi que nul n’est prophète chez lui. De Soumaila CISSE disait Louis Michel, Ministre d’Etat de Belgique, député et coprésident de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE qui préfaçait son livre intitulé : les Belles années au service de l’intégration régionale, « Soumaila CISSE est une des plus belles intelligences africaines qui a fait preuve, tout au long de son mandat à la présidence de l’Union Economique Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), de leadership et de vision dans les dossiers difficiles et délicats. Je pense ici à la paix et la stabilité dans la région, à la lutte face au scandale de la pauvreté, à la croissance et à l’intégration progressive de la région dans le commerce mondial, aux nouveaux risques liés à la gouvernance comme la sécurité, la corruption, l’accès aux médicaments, les migrations, la criminalité » etc.



Et d’ajouter que « Soumaila CISSE fait partie de ces hommes visionnaires, ouverts aux dialogues, aux réformes et aux changements, acteurs de leurs destins personnels et partenaires engagés et solidaires de celui des autres au service de l’Afrique, au service de l’Afrique de l’Ouest, au service de leur pays et demain au service du monde…… » .



Alors, pourquoi autant d’ostracisme à l’approche de chaque élection présidentielle de la part de certains de nos compatriotes vis-à-vis de Soumaila CISSE, un économiste chevronné et affable, dont les atouts sont son intégrité, sa dignité, son honnêteté, sa clairvoyance, son carnet d’adresse, son expérience nationale et internationale avérée, son sens du devoir bien accompli, sa hargne au travail et enfin, une épouse intelligente, humble et discrète ?



Ce cadre dont la compétence a traversé les frontières du Mali et qui est un éternel premier de la classe : Tombouctou, Mopti, Bamako, Dakar et en France, il a toujours su et pu garder son ardeur pour les études. Il est un major en titre, d’une intelligence rare ; un leader naturel: de l’université à Dakar et puis en France, il a toujours été un leader estudiantin aimé et apprécié par tous pour sa rigueur et sa fermeté ; un cadre engagé. Cette compétence de Soumaïla CISSE fut unanimement reconnue par la lettre de félicitation qu’il a reçue des chefs d’État de la zone UEMOA en fin de mission. Alors gouverner c’est prévoir et anticiper. Pour éviter à notre pays les affres de la guerre intercommunautaires et ethnocentrique en gestation au Centre, punissons sans complaisance les auteurs ou les commanditaires de tels articles tendancieux, insipides et ethnocentriques du genre « Soumaila Cisse est un peulh, n’acceptez pas qu’il ait le pouvoir sinon c’est fini pour vous… » » Soumaila CISSE, que l’on l’aime ou pas, ne traîne aucune casserole derrière lui. Il est juste un Malien et qui est fier de l’être voulant mettre ton talent au service de son pays. Alors pourquoi autant d’ostracisme vis-vis de l’espoir de tout un peuple ?



John Shaft



Source: Clin d’Oeil