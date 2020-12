Opération « Coup de Poing » de Barkhane et des FAMAS dans le Gourma : 200 soldats Français et maliens ont neutralisé plusieurs terroristes et saisi des armes en une semaine - abamako.com

© RFI par David Baché

Soldats de la force française Barkhane, casques bleus de la Minusma, et soldats de l`armée malienne, lors d`une mission conjointe dans la région de Gao. Partout au Mali, la situation sécuritaire reste préoccupante.

La révélation a été faite par l’Etat Major des Forces Armées Françaises à travers un communiqué. L’opération dont il est question s’est déroulée en milieu du mois dernier où l’Unité légère de reconnaissance et d’intervention (ULRI) n°1 des Forces armées maliennes (FAMa) et une compagnie du Groupement tactique désert (GTD) Bruno ont effectué une opération conjointe dans la zone nord de Gossi.





« Cette opération « coup de poing » avait pour but d’éviter toute tentative d’attaque contre les populations tout en réaffirmant la présence de BARKHANE, aux côtés des partenaires maliens » , peut-on lire dans la note informative.



Ainsi durant une semaine, ce sont environ deux cents soldats français et maliens, qui se sont engagés depuis la base opérationnelle avancée de Gossi. « Ils ont enchaîné des missions de reconnaissance, de ratissage et de contrôle, que ce soit en véhicule ou à pied », a indiqué le communiqué de presse. Par ailleurs, l’emploi exclusif de véhicules légers, accompagnés des pick-up et des motos de l’ULRI, a offert au GTD une grande mobilité et une forte autonomie, lui permettant ainsi (…)



MAHAMANE TOURE SOURCE EMA



NOUVEL HORIZON