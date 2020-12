Coopération militaire Franco-Malienne : Le général François Lecointre chef d’Etat Major des armées Françaises attendu à Bamako ce vendredi - abamako.com

Coopération militaire Franco-Malienne : Le général François Lecointre chef d'Etat Major des armées Françaises attendu à Bamako ce vendredi Publié le jeudi 10 decembre 2020 | Nouvel Horizon

© Autre presse

général Lecointre

C'est à travers un communiqué de presse émis par l’ambassade de France au Mali, que l’information a été rendue publique hier mercredi 09 décembre. Le général d’armée François Lecointre, chef d’état-major des armées françaises, est attendu à Gao ce jeudi 10 décembre et à Bamako demain Vendredi 11 décembre 2020. Plusieurs étapes sont au programme notamment la visite du théâtre d’opérations de la force Barkhane et des échanges avec les nouvelles autorités en place ainsi que la MINUSMA.





Cette visite du Chef d’état-major des armées françaises le général François Lecointre constituera la sixième depuis le début des opérations militaires Françaises au Mali. Selon le communiqué de l’ambassade de France, cette dernière qui était prévue de longue date a dû être reportée à cause de la pandémie qui sévit actuellement dans le monde. Elle s’inscrit dans le cadre traditionnel des déplacements d’autorités sur les théâtres d’opérations des armées françaises, effectués à chaque fin d’année. Le général Lecointre arrivera au Mali aujourd’hui et se rendra à Gao pour rendre visite aux troupes françaises présentent dans le Nord du Mali dans le cadre de la Force Barkhane. Il est attendu à Bamako demain vendredi 11 décembre selon des sources diplomatiques. Ce sera aussi l’occasion pour lui de faire le point sur la qualité du partenariat opérationnel entre les Forces Armées Maliennes et la force Barkhane.



UNE VISITE QUI INTERVIENT DANS UN CONTEXTE SECURITAIRE PARTICULIER



Les Forces militaires françaises qui interviennent au Mali depuis 2013, viennent en appui aux forces armées maliennes dans le but de combattre le terrorisme. Depuis la libération des 206 térroristes en échange des otages soumaïla Cissé, Sophie Pétronin et de deux italiens, nous assistons à une montée en puissance de la force Barkhane qui neutralise fréquemment des djihadistes dont bons nombres sont réputés étant des cadres de groupes terroristes. Pour venir en aide aux forces armées françaises et maliennes, la TASK FORCE TAKUBA officiellement lancée en juillet dernier (qui a pour but de conseiller, d’assister et d’accompagner au combat des unités conventionnelles de l’armée malienne dans la lutte contre les groupes armés terroristes (GAT) dans la zone des trois frontières), sera aussi au centre de la visite du Général Lecointre. Cette force à laquelle plusieurs partenaires européens participent est aujourd’hui incontournable dans la lutte contre le terrorisme au Sahel.





La venue du General François Lecointre intervient dans un contexte sécuritaire particulier. En effet, il y a de cela quelques jours, les trois camps des forces armées françaises situés a Gao, Kidal et Ménaka ont été les cibles de tirs de roquettes le 30 Novembre dernier. Ces attaques simultanées qui n’ont pas causé des pertes en vies humaines sont inédites et ont été revendiquées par AQMI (Al qaida au Maghreb Islamique) . Comme pour riposter, ces attaques interviennent au moment où la force Barkhane multiplie la neutralisation de terroristes dans le nord Mali.



Depuis le coup d’état survenu le 18 Aout dernier, les nouvelles autorités maliennes ont reçu la visite de (…)



AWA TRAORE



NOUVEL HORIZON