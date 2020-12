Malick Diaw : le plébiscite - abamako.com

News Politique Article Politique Malick Diaw : le plébiscite Publié le jeudi 10 decembre 2020 | Le Canard Déchaîné

© aBamako.com par DR

Cérémonie de mise en place du Conseil National de la Transition (CNT)

Bamako, le 05 décembre 2020. Le Conseil National de la Transition, l`organe législatif de la transition en cours au Mali a été officiellement mise en place au CICB à l`issue d`une cérémonie marquée par l`élection de son président en la personne du colonel Malick DIAW, le numéro 2 de l`ex CNSP. Tweet

En dépit des appels au boycott lancés par plusieurs partis et regroupements politiques, le Conseil National de la Transition a été mise en place. A l’issue de sa séance inaugurale, tenue samedi 05 décembre, au Centre International de Conférence de Bamako, le colonel Malick Diaw vient d’être élu, sans surprise, président de l’organe législatif de la Transition.



Ça y est, c’est fait ! Seul membre du Comité National pour le Salut du Peuple à ne pas avoir de point de chute, le colonel Malick Diaw vient, enfin, d’avoir le sien. Avec 111 voix sur 118 votants, il est élu président du Conseil National de Transition.

Outre le vote des lois, le CNT veille à l’orientation, au contrôle, au suivi et à l’évaluation de la feuille de route de la Transition.

Sa mise en place n’a pas, pour autant, mis fin aux rivalités politiques ambiantes. Au contraire, elles ont été exacerbées.

« Le M5-RFP se réserve le droit d’attaquer devant les juridictions compétentes le décret de désignation des membres du CNT, dont l’illégalité est évidente, tant dans la forme, que dans le fond », prévient Choguel Maïga, leader du M5-RFP, le Mouvement de contestation à l’origine de la chute d’IBK.

Pour sa part, le colonel Malick Diaw, lui, invite ses collaborateurs de l’hémicycle à un « vrai sursaut, qui devra permettre d’offrir au Mali, les bases d’un nouveau départ ».

La lutte contre le terrorisme, le rétablissement et le renforcement de la sécurité sur toute l’étendue du territoire national, la réconciliation nationale et la refondation de l’Etat… sont devenus des sujets de préoccupation nationale.

« Cette réalité devrait nous motiver davantage à surmonter ces épreuves aux côtés du gouvernement et du peuple malien », rassure le président du CNT.

Dores et déjà, une commission ad hoc a été mise en place. Composée d’une quinzaine de membres, elle est chargée d’élaborer un projet de règlement intérieur.



Oumar Babi /

Canarddechaine.com