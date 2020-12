Bah N’Daw à la visioconférence de Smart Africa : « le Mali adhère pleinement aux objectifs de Smart Africa » - abamako.com

Bah N'Daw à la visioconférence de Smart Africa : « le Mali adhère pleinement aux objectifs de Smart Africa » Publié le jeudi 10 decembre 2020 | Le Canard Déchaîné

Le président de la Transition, son Excellence Bah N’Daw a pris part, par visioconférence, à une réunion du conseil d’administration de Smart Africa. C’était le 07 décembre, en milieu d’après-midi.



Dans sa courte intervention, le président de la Transition a, à l’instar de ses homologues, membres du conseil d’administration de Smart Africa, félicité Paul Kagamé, le président rwandais pour son leadership dans la conduite de ce projet. Mais aussi, pour les résultats obtenus.

« Le Mali adhère, pleinement, aux objectifs de Smart Africa », déclare-t-il. Avant de rappeler l’importance que Le Mali accorde au projet « Entrepreneuriat Jeunes ».

Mis en œuvre par Smart Africa, ce projet a permis de créer des emplois. Et de booster la croissance économique dans plusieurs pays, via l’expansion numérique.

Créée en 2013, à Kigali, Smart Africa a pour objectif de créer un marché numérique africain pour promouvoir, d’une part, un marché numérique africain. Et, d’autre part, promouvoir l’entrepreneuriat Jeunes dans le domaine du numérique.

Pour Bah N’Daw, la concrétisation d’un marché numérique africain n’est pas au dessus des capacités du continent. Et le gouvernement du Mali, a-t-il ajouté, ne ménagera aucun effort pour y contribuer.

A noter que Dr Hammadoun Touré, ministre de la Communication et de l’Economie Numérique a été le tout-premier directeur exécutif de Smart Africa, dont le siège se trouve à Kigali, capitale du Rwanda.



Oumar Babi /Canarddechaine.com