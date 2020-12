Résilience au changement climatique : La ministre Bernadette Keïta lance les activités d’un projet climatique - abamako.com

News Santé Article Santé Résilience au changement climatique : La ministre Bernadette Keïta lance les activités d’un projet climatique Publié le jeudi 10 decembre 2020 | L’Essor

En visite dans la Région de Ségou, la ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Mme Bernadette Keïta a présidé, hier dans la salle de délibérations de la mairie de Ségou, l’atelier de lancement des activités d’élaboration du Plan d’actions pour l’accès à l’énergie durable et le climat (PAAEDC).





C’était en présence du maire de la Commune urbaine de Ségou et président de l’Intercommunalité «Balanzan», Nouhoum Diarra, du président du Conseil régional de Ségou, Siaka Dembélé, du directeur de l’Agence de développement régional de Ségou (ADR), Soungalo Cissouma.



À titre de rappel, le 28 octobre dernier, l’Intercommunalité «Balanzan», l’ADR de Ségou et l’Expertise France ont signé un accord de partenariat visant à élaborer ensemble le PAAEDC. Pour la mise en œuvre de cette convention, l’ADR a été désignée comme point focal de la Convention des maires pour l’Afrique subsaharienne (COM SSA) pour la coordination technique et le suivi de la mise en œuvre du plan climat et de l’Intercommunalité «Balanzan». Ce projet se fixe plusieurs objectifs, dont la planification climatique à travers le développement d’un PAAEDC, l’assistance technique auprès des autorités locales pour appuyer la mise en œuvre de projets climatiques et énergétiques ainsi que le renforcement des capacités et le partage d’expériences et de connaissances.



Le maire de la Commune urbaine de Ségou a indiqué que le lancement du projet climat et énergie, est le fruit de l’adhésion de l’Intercommunalité à la COM SSA, une initiative lancée en 2015 à l’occasion de la COP-21. Nouhoum Diarra révèlera que ce projet d’envergure est une déclinaison régionale de la Convention des maires pour l’énergie et le climat, qui vise à accompagner les villes d’Afrique subsaharienne dans leurs efforts pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. «Depuis 2019, le projet de soutien à la COM SSA accompagne 17 villes dans une douzaine de pays. Il est mis en œuvre par l’AECID, l’AFD, GIZ et Expertise France, qui appuie notamment l’Intercommunalité «Balanzan» de Ségou regroupant la Commune urbaine de Ségou, les Communes rurales de Pelengana, Sakoïba et Sébougou», a ajouté l’édile.



La ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, a souligné que cet atelier de lancement est un forum d’expression d’idées. Il est aussi, et surtout, une question de notre legs aux générations futures. Mme Bernadette Keïta a fait savoir que le changement climatique qui est une réalité dans notre pays, aggrave la dégradation de l’environnement et remet en cause les efforts du gouvernement pour la réduction de la pauvreté. Les couches sociales démunies sont les plus exposées et les plus vulnérables à cette menace climatique. À ce propos, la cheffe du département a souligné que notre pays est conscient de la nécessité d’intégrer les efforts dans une dynamique globale de lutte contre le changement climatique, avec une feuille de route précise où les priorités sont définies, les complémentarités identifiées et encouragées.



Mme Bernadette Keïta a espéré qu’à l’issue de cet atelier naîtra une révolution sur le climat pour réorienter notre monde vers une société de résilience au changement climatique. Après la cérémonie d’ouverture, Mme Bernadette Keïta a visité la direction régionale de l’assainissement, du contrôle des pollutions et nuisances (DRACPN) et celle des eaux et forêts (DREF).



Mamadou SY

Amap-Ségou



Source: L’Essor