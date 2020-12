Accord pour la paix et la réconciliation : Des projets soumis au financement du FDD - abamako.com

Dans le cadre de la validation des projets pour l’opérationnalisation du volet développement de l’Accord pour la paix et la réconciliation, le comité de gestion du Fonds de développement durable (FDD) a tenu hier dans la salle de conférence du ministère de l’Économie et des Finances sa 3è réunion. L’ouverture des travaux a été présidée par le secrétaire général du ministère de l’Économie et des Finances, Soussourou Dembélé, en présence des membres du comité.





Les membres du comité de gestion ont examiné et validé le rapport préliminaire des projets soumis au financement du FDD. L’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, faut-il le rappeler, est issu du processus d’Alger et signé à Bamako les 15 mai et 20 juin 2015. Il vise la restauration de la paix, le retour de la sécurité pour les personnes et leurs biens et la relance des actions de développement dans les régions du Nord du pays.



Ainsi, pour permettre le relèvement économique des régions du Nord et la réduction de la pauvreté, l’Accord prévoit à son titre IV «Développement socio-économique et culturel», I’élaboration d’une stratégie spécifique de développement.

C’est dans ce cadre que, conformément aux dispositions du titre IV, le gouvernement a élaboré en 2015 un projet provisoire de la Stratégie spécifique de développement intégré des régions du Nord du Mali.



Le ministère de l’Économie et des Finances a procédé au premier appel à la soumission des propositions de projets au financement du FDD. Ce sont 78 projets, dont 53 des collectivités territoriales et 25 des départements ministériels qui ont fait l’objet d’analyse et d’évaluation par le secrétariat technique.



Le coût total des projets soumis est de 605,267 milliards de Fcfa, dont 146,021 milliards de Fcfa pour les projets des collectivités territoriales et 459,246 milliards de Fcfa pour les ministères sectoriels.



Le secrétaire général du ministère de l’Économie et des Finances a invité les membres du comité de gestion du FDD à un examen minutieux des documents pour qu’au sortir de cette session, les objectifs soient atteints. Il a remercié le gouvernement et l’ensemble des partenaires pour leur accompagnement et assistance dans la mise en œuvre de cet Accord à travers la dotation du FDD.



Amadou GUÉGUÉRÉ



Source: L’Essor