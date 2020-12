La presse malienne décide finalement de siéger au sein du CNT - abamako.com

La presse malienne décide finalement de siéger au sein du CNT Publié le vendredi 11 decembre 2020 | aBamako.com

Le décret N°2020 0142- PT-RM du 09 novembre 2020 fixant les modalités de désignation des membres du conseil national de transition avait dans son article 1er, donné quatre places aux représentants des faitières de la presse malienne. Après la publication de la liste des membres du Conseil National de la Transition, la presse a constaté qu’après les 4 sièges octroyés par le décret, c’est finalement deux siège qu’elle a obtenu. le constat fut amère, et dans un premier temps la presse avait demandé de réfléchir sur la question avant de commencer ses activités au sein du CNT.



Suite à une réunion, tenue ce jeudi 10 décembre à la Maison de la Presse, relative à la participation des deux (2) représentants de la presse au Conseil National de la Transition (CNT), les faitières de la Presse, après discussions, ont finalement décidé de :

1- Réitérer leur demande de clarification sur la réduction du quota affecté à la presse;

2- Demander à leurs représentants à siéger au CNT;

3 Instruire à leurs représentants de faire de l’aboutissement des projets de lois phares de la presse, leur cheval de bataille

4- Souhaiter bonne chance et courage aux 2 représentants de la Presse.



Il faut noter que Conseil national de transition fait office de Parlement. Le colonel Malick Diaw, numéro deux de la junte au Mali, a été élu à la tête du Conseil national de transition (Cnt). Cet organe législatif, qui compte 121 sièges et regroupe notamment des représentants de partis politiques, de la société civile, des syndicats et des militaires.



Fsanogo/abamako.com