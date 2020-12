Office de Radio et Télévision du Mali : Le budget de 2021 s’élève à plus de 14 milliards FCFA - abamako.com

Office de Radio et Télévision du Mali : Le budget de 2021 s'élève à plus de 14 milliards FCFA Publié le vendredi 11 decembre 2020 | Le Républicain

L’Hôtel de l’Amitié de Bamako a abrité, le 10 décembre 2020, les travaux des 46ème et 47ème sessions ordinaires du conseil d’administration de l’Office de Radio et Télévision du Mali (ORTM). Les travaux étaient présidés par le ministre de la communication et de l’économie numérique, Dr. Hamadoun Touré, en présence du directeur général de l’ORTM, Salif Sanogo et des administrateurs. Il ressort de la cérémonie d’ouverture que le budget prévisionnel de l’Office de Radio et Télévision du Mali pour l’année 2021, s’élève à 14 520 731 000 F CFA.



La 46ème Session est consacrée à l’examen et l’adoption du Procès-verbal de la 45ème session ordinaire, les tâches assignées à la Direction Générale lors des sessions précédentes, le Rapport d’Activités 2019, le Rapport d’exécution du Budget 2019, le Projet additif à l’Accord d’Établissement du 15 mai 2014 et enfin le Projet de grille salariale des agents contractuels de l’ORTM. La 47ème session doit procéder à l’examen et à l’adoption du projet de Programme d’activités 2021, les projets de grilles Radio et Télévision 2021 et enfin le projet de Budget programmes 2021.



Au cours de la cérémonie d’ouverture des travaux, le ministre de la communication et de l’économie numérique, Dr. Hamadoun Touré a fait savoir que plusieurs défis restent à relever par l’Office dont le renforcement de ressources financières, l’accompagnement des autorités de la transition dans la conduite des réformes politiques et institutionnelles à travers la mobilisation sociale et la couverture médiatique des prochaines élections générales, la construction de la maison de la Radio/Télévision.



« Au Plan financier, le budget prévisionnel de l’Office de Radio et Télévision du Mali pour l’année 2021, s’élève à 14 520 731 000 FCFA. Ce projet de budget connaît donc une augmentation de 3,18 % par rapport à 2020, dont la dotation rectifiée se chiffre à 14 072 310 000 F CFA. Au 31 octobre 2020, l’ORTM n’a pas atteint ses prévisions budgétaires pour la simple raison que, pour la troisième année consécutive, les recettes au titre de la redevance, estimées à 2 500 000 000 de F CFA n’ont pu être recouvrées en raison des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre des textes régissant la redevance. Cette situation impacte négativement les finances de l’Office », a souligné le ministre.



A cela, dit-il, s’ajoute les nombreux manques à gagner liés à la pandémie de Covid19. Par ailleurs, il a félicité la Direction et le personnel de l’ORTM pour les innovations perceptibles. « A l’heure où le gouvernement ambitionne de faire de la communication un véritable outil de cohésion sociale et d’entente nationale, je vous invite, chers administrateurs, à faire des analyses judicieuses et à formuler des recommandations pertinentes afin que l’office puisse jouer pleinement sa partition dans le développement du pays », a conclu le ministre Touré.



Aguibou Sogodogo