Ghana: le candidat de l`opposition John Dramani Mahama refuse de reconnaître sa défaite Publié le vendredi 11 decembre 2020

Cérémonie de clôture du 48 ème Sommet ordinaire de la CEDEAO à Abuja

photo : John Dramani Mahama , président du Ghana

L’ancien chef de l’État John Dramani Mahama a refusé jeudi de reconnaître sa défaite face au président sortant Nana Akufo-Addo, réélu pour un second mandat à la tête du Ghana selon les résultats officiels.



Le candidat de l'opposition a refusé d’accepter sa défaite à la présidentielle ghanéenne face au président sortant Nana Akufo-Addo. Son parti avait déjà annoncé qu'il rejetait les résultats mais l'ex-chef de l'État ne s'était pas encore exprimé. Lors d’une conférence de presse, jeudi, John Dramani Mahama a qualifié les résultats annoncés par la Commission électorale de frauduleux et a menacé de prendre « toutes les mesures légales pour renverser cette injustice ».



« Nous avons constaté depuis lundi 7 décembre 2020 que de nombreuses mesures ont été prises pour manipuler les résultats de l'élection en faveur du président sortant Nana Akufo-Addo, qui d'ailleurs contrôle toutes les ressources de l'État et ses institutions, a déclaré John Dramani Mahama. Malgré tous les efforts du parti au pouvoir pour soudoyer les électeurs, à une échelle jamais vue auparavant au Ghana, le peuple a compris ce qui était en jeu, et il était clair au vu des résultats légalement exprimés que le Congrès national démocratique avait remporté les élections présidentielles et parlementaires. Aucune tricherie, fourberie ou falsification n'effacera cette réalité. »