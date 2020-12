CNT: Le projet de règlement intérieur sur la table au cours d’une séance plénière - abamako.com

CNT: Le projet de règlement intérieur sur la table au cours d'une séance plénière Publié le vendredi 11 decembre 2020

© aBamako.com par DR

Cérémonie de mise en place du Conseil National de la Transition (CNT)

Bamako, le 05 décembre 2020. Le Conseil National de la Transition, l`organe législatif de la transition en cours au Mali a été officiellement mise en place au CICB à l`issue d`une cérémonie marquée par l`élection de son président en la personne du colonel Malick DIAW, le numéro 2 de l`ex CNSP. Tweet

Les membres du CNT étaient réunis hier au Centre International de Conférence de Bamako pour l’amendement et l’adoption du règlement intérieur de ce troisième organe de transition. L’organisation et le fonctionnement du CNT, la procédure législative, le contrôle parlementaire sont les principaux titres de ce document.



Pour la période de cette transition il n’y aura de groupe parlementaire au sein du CNT, car cela n’est pas prévu dans les dispositions du projet de règlement intérieur élaboré par la commission ad hoc .



Au regard des débats, la jeunée de jeudi 10 Décembre n’a suffit pour l’adoption de ce projet de règlement intérieur. Le document n’a pas être adopté ce jeudi compte de la richesse des débats, finalement les membres du CNT se retrouveront ce vendredi au CICB pour afin de terminer avec les amendement et adopter le texte.



Fsanogo/abamako.com