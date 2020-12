Publication de la liste des membres du CNT : L’Espérance Nouvelle « Jigiya – Kura» dénonce “le mépris’’ des autorités et appelle à la collaboration de la classe politique - abamako.com

Publication de la liste des membres du CNT : L'Espérance Nouvelle « Jigiya – Kura» dénonce "le mépris'' des autorités et appelle à la collaboration de la classe politique
Publié le vendredi 11 decembre 2020 | Le Combat

Le nouveau regroupement politique, l’Espérance Nouvelle « Jigiya – Kura », qualifie l’attitude des autorités de transition de « mépris » au lendemain de la publication de la liste des membres devant siéger au Conseil national de la transition et la désignation du Président de cet organe.









La désignation des membres composant le conseil de transition divise l’opinion, mais plus particulièrement la classe politique. Le regroupement politique, l’Espérance Nouvelle « Jigiya – Kura », a exprimé sa surprise dans son communiqué en date du 9 décembre, relatif à la liste des membres du CNT publiée le jeudi 3 décembre 2020,



« L’Alliance Espérance Nouvelle « Jigiya – Kura » a appris avec surprise sur l’ORTM la liste des membres qui doivent siéger au Conseil National de la Transition (CNT) », lit-on dans ce communiqué.



Ce regroupement politique dit constater avec « regret le mépris des autorités de la transition en la matière et cela malgré les multiples alertes lancées à leurs endroits dans le cadre de la mise en place d’un CNT largement accepté qui doit relever l’énorme défi des réformes politiques et institutionnelles indispensables pour notre pays ».



Toutefois, dans son communiqué, l’Alliance Jigiya – Kura attire l’attention des autorités de la transition sur la nécessité urgente d’une franche collaboration avec la classe politique malienne dans sa globalité pour aboutir à une transition apaisée et réussie. Pour ce regroupement, les attitudes unilatérales ne sont pas de nature à instaurer la confiance entre les citoyens et les autorités.



Prenant acte de la décision des autorités, l’Alliance Jigiya – Kura a fait part de son souhait de voir un nouveau Mali tant attendu par les Maliens, soit mis au-dessus des considérations partisanes et personnelles.



Bourama Kéïta



