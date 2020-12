Le Numérique au service des ODD dans le Sahel : Le programme Tech4Sahel est officiellement lancé - abamako.com

La salle de conférence du Conseil National du Patronat du Mali (CNPM) a servi de cadre au lancement officiel du programme Tech4Sahel, le numérique au service des Objectifs de Développement Durables (ODD) au Sahel notamment au Mali, au Burkina-Faso et au Niger. La cérémonie s’est déroulée le jeudi 10 décembre sous la houlette du Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr. Amadou KEITA. Celui-ci avait à ses côtés pour la circonstance son collègue de l’Emploi et de la Formation professionnelle, M. Mohamed Salia TOURÉ. On notait également la présence de M. Laurent Vidal, le représentant de l’IRD au Mali.



Financé par le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, le programme Tech4Sahel est colporté au Mali par les sociétés Makesense-Africa, Simplon.co et l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD). Son ambition selon la présentatrice du programme Nènè Keita, est de faire émerger des projets collaboratifs répondant aux enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux locaux à travers le numérique et la recherche.



« Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique est convaincu que la recherche scientifique peut être un levier fort pour, d’une part aider à identifier les défis sociaux, sanitaires et environnementaux qui doivent être relevés par le monde de l’emploi et, d’autre part, accompagner, par son expertise, ceux qui, par des projets entrepreneuriaux, veulent relever ces défis. » C’est en ces termes que le Ministre Pr. Amadou KEITA a introduit son intervention. À l’en croire, la logique multi acteurs du programme Tech4Sahel est une piste prometteuse pour mettre en place des projets qui seront d’autant plus pérennes qu’ils auront, grâce à cette méthode, fédéré des savoirs variés. « C’est aussi cette logique inclusive qui guide la stratégie du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique en encourageant le développement de partenariats public/privé, en soutenant le transfert de connaissances, en faisant en sorte que la transmission des savoirs et la production de connaissances dans les universités comme dans les instituts de recherche ne soit pas une fin en soi, mais un outil, au service d’une cause, clairement identifiée. Ceci est bien le cas du projet Tech4Sahel, sur la question de l’employabilité des femmes et des jeunes par le numérique. » a ajouté le ministre avant de laisser entendre que son département suivra attentivement le déroulement du projet dont il félicite les initiateurs et porteurs.



André SEGBEDJI/abamako.com