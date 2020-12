Recyclage de l’infox sur le trafic d’or au Mali par l’armée française - abamako.com

News Société Article Société Recyclage de l’infox sur le trafic d’or au Mali par l’armée française Publié le vendredi 11 decembre 2020 | RFI

© RFI par DR

La fausse saisie de l`or.

Nous revenons sur une infox déjà maintes fois publiée et démontée, et qui continue de circuler sur les réseaux sociaux en provoquant des réactions de haine à l’égard de la France. Rien d’étonnant, car les propagateurs de cette infox prétendent montrer les images d’une cargaison d’or volé par la France au Mali. En réalité il n’en est rien, le mensonge est d’autant plus flagrant qu’il se répète à l’identique, avec les mêmes images, à plus d’un an d’intervalle.



L’infox est martelée, répétée, recyclée, quand bien même toutes les preuves l’invalidant ont été apportées, c’est le principal ressort de la désinformation véhiculée sur internet et les réseaux sociaux. Ainsi le 29 novembre 2020, le présentateur de la chaine en ligne Universal News Tv affirme présenter des images censées montrer « Comment les douaniers maliens ont pu stopper la contrebande d’or des soldats français ». Et de préciser, « voici ce qui s’est passé ce week-end ». On assiste alors à une scène d’inspection de ce qui ressemble à une cargaison de lingots d’or non poinçonnés.