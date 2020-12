APEJ: Le DG Yaya Dao démissionne de son poste - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société APEJ: Le DG Yaya Dao démissionne de son poste Publié le vendredi 11 decembre 2020 | mali 24

© Autre presse par DR

Yaya Dao, le Directeur Général de l`Agence pour la Promotion de l`Emploi des Jeunes (APEJ)

Tweet

Le Directeur Général de l’agence pour la Promotion de l’emploi des Jeunes (APEJ) a démissionné. Il a informé le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle via un courrier en date du 10 décembre 2020. Le démissionnaire évoque un climat délétère qui vise à nuire à sa personne et ne le permet pas de travailler efficacement.



« …Je constate depuis un certain temps, qu’un climat délétère s’est installé au sein de ma structure avec des suspicions de tout genre, motivés par une volonté manifeste de me nuire. Par ce constat, il m’est impossible désormais de continuer à servir avec efficacité la cause de la jeunesse malienne. C’est pourquoi, je vous présente ma démission avec effet immédiat », peut-on lire dans la correspondance.





Source: Mali24.info