Mali : L'UNTM confirme sa grève après l'échec des négociations avec le gouvernement Publié le vendredi 11 decembre 2020 | L'Essor

© aBamako.com par A.S

Constat dans les services pendant les trois jours de grève de l`UNTM

Description: Bamako, les 18, 19 et 20 Novembre 2020, l`Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM) a observé une grève de 72 heures qui a totalement paralysé l`administration. Tweet

Bamako, 11 Déc (AMAP) Le bureau exécutif de l’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM) a confirmé, vendredi, le maintien de sa grève de cinq jours, prévue du 14 au 18 décembre 2020, après l’échec des négociations entre le gouvernement et la centrale syndicale, entamées jeudi après-midi.



« Le bureau exécutif de l’Union nationale des Travailleurs du Mali (UNTM) informe les travailleuses et travailleurs ainsi que l’opinion nationale du déclenchement d’une grève de protestation allant 14 au 18 décembre 2020 », a annoncé la centrale syndicale dans un communiqué publié.



L’UNTM a déposé, depuis lundi 23 novembre 2020, un préavis de grève sur la table du gouvernement. Les revendications de la centrale syndicale sont, entre autres, le règlement de la situation des travailleurs compressés dans les années 80, l’harmonisation des grilles salariales des agents de l’État, l’octroi de primes et indemnités et l’épineuse question de l’Office central de lutte contre l’enrichissement illicite (OCLEI).



MT/MD (AMAP)