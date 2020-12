Bouillé Cissé : "Le Mali n’a pas les moyens de tenir une assemblée comme dans les législatures précédentes" - abamako.com

Bouillé Cissé : "Le Mali n'a pas les moyens de tenir une assemblée comme dans les législatures précédentes" Publié le samedi 12 decembre 2020

Bamako, le 10 Décembre 2020. Le CICB a abrité la session du Conseil National de la Transition (CNT) relative à l`amendement et l`adoption de son règlement intérieur.

Au Mali, le Conseil national de transition a adopté aujourd'hui, vendredi, son règlement intérieur. 99 députés ont voté pour, aucun contre et aucune abstention.

22 députés étaient absents et n'ont pas fait de procuration. Les députés du CNT doivent encore voter pour le bureau ainsi que pour la composition des commissions puis pour le budget. Selon Bouillé Cissé, député au nom de la diaspora, les députés de la transition vont réduire la ligne budgétaire et faire faire des économies à l'Etat malien. Il revient également sur les accusations de caporalisation de la transition :



"On peut ne pas être d'accord avec la méthode, mais elle était connue. C'est plutôt de la frustration de la part de certaines personnes."



"Un effort financier assez conséquent sera fait"