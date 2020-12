Rencontre entre le Chef de la MINUSMA et le Général François LECOINTRE - abamako.com

Rencontre entre le Chef de la MINUSMA et le Général François LECOINTRE Publié le samedi 12 decembre 2020 | MINUSMA

© Autre presse par DR

Le Chef de la MINUSMA, Mahamat Saleh ANNADIF, reçoit le Général d’armée François Lecointre

Dans le cadre de l’étape malienne de sa visite au Sahel, le chef d’état-major des armées françaises, le Général d’armée François Lecointre, a été reçu par le Chef de la MINUSMA, Mahamat Saleh ANNADIF, Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU au Mali.



En présence du Général Dennis GYLLENSPORRE, Commandant des Casques bleus, les deux responsables et leurs collaborateurs respectifs ont tenu une réunion afin de discuter l’évolution de la situation au Mali ainsi que la qualité du partenariat opérationnel entre Barkhane et la MINUSMA.



Bureau de la Communication Stratégique et de l’information publique de la MINUSMA