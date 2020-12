9eme réunion du conseil d’administration de Smart Africa : Bah N’Daw réaffirme l’adhésion du Mali à la vision et aux objectifs de l’organisation - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique 9eme réunion du conseil d’administration de Smart Africa : Bah N’Daw réaffirme l’adhésion du Mali à la vision et aux objectifs de l’organisation Publié le samedi 12 decembre 2020 | Aujourd`hui

© aBamako.com par AS

Le président de la transition, Bah N`Daw, reçoit le représentant spécial de la CEDEAO au Mali

Bamako, le 1er Octobre 2020, le président de la transition Bah N`Daw a reçu le représentant spécial de la CEDEAO au Mali, le Pr Hamidou BOLY. Tweet

Le Président de la Transition, Bah N’Daw, a pris part à la 9ème Réunion du Conseil d’administration de Smart Africa qui s’est tenue le lundi 7 décembre 2020 par visioconférence. Au cours de laquelle, il a réaffirmé l’adhésion indéfectible de notre pays à la vision et aux objectifs de l’organisation.

A l’entame de ses propos, le président de la Transition a réaffirmé l’adhésion indéfectible de notre pays à la vision et aux objectifs de Smart Africa. “Nous sommes partie prenante et nous souscrivons, sans réserve aucune, à la création d’un marché numérique africain. Cela est la preuve que nous avons compris la nécessité de changer de paradigme, de cesser d’être des sujets, consommateurs, pour devenir des acteurs incontournables de notre propre émergence numérique. C’est la communauté de destin qui nous l’impose”, a renchéri le président Bah N’Daw.



Selon lui, l’ambition du Mali y compris pendant cette courte transition, est de jeter les bases d’un tel changement de culture, de méthode et de stratégies. En effet, dit-il, l’existence d’un département ministériel dédié à l’économie numérique dans l’attelage du Gouvernement de transition participe de cette ambition.



Dans son intervention, le chef de l’Etat n’a pas manqué de saluer l’engagement et le leadership sans faille du président rwandais, Paul Kagamé. “Les résultats fort appréciables obtenus résultent de votre engagement constant à œuvrer à l’atteinte des objectifs assignés à notre organisation commune. Votre vision, aussi bien pour l’émergence d’une Afrique numérique que pour l’émergence, tout court, de l’Afrique, est à juste raison saluée partout sur le continent et au-delà”, a-t-il laissé entendre. Ainsi, le président Bah N’Daw a saisi l’occasion pour féliciter le directeur de Smart Africa et l’ensemble de son équipe pour les efforts déployés en vue d’atteindre les objectifs assignés à l’organisation. Car, selon lui, Smart Africa nous conduira, sans nul doute, à plus de croissance économique ainsi qu’à la création d’emplois en particulier dans le secteur du numérique. Avant d’affirmer que le Mali a déjà commencé à bénéficier des dividendes de son adhésion à l’organisation, à travers la réalisation de la suppression de certains tarifs du roaming avec les pays voisins. Et de poursuivre que la ligne d’action du Mali, à savoir “l’entrepreneuriat Jeune et création d’emplois”, fait l’objet de plusieurs initiatives qui seront très prochainement partagées avec l’ensemble des Etats membres.



A ses dires, les défis sont nombreux sur le sentier de la réalisation du marché numérique continental, mais ils ne sont point insurmontables. “Nous y parviendrons à force d’audace, d’imagination et de créativité, le tout, soutenu par une ferme volonté politique de construire une économie numérique durable, solide et inclusive”, a-t-il dit.



Pour ce faire, il faut doter les pays membres de l’organisation d’une masse critique de compétences dans l’industrie numérique car les efforts en cours méritent alors d’être soutenus et accompagnés aussi bien par le secteur public que par le secteur privé.



De son point de vue, il s’agira de travailler ensemble à l’amélioration des compétences, à travers le soutien aux universités et à la formation professionnelle afin que les citoyens puissent profiter pleinement des opportunités numériques.



Il ajoutera que concrétiser un marché numérique unique africain n’est point au-dessus de nos capacités et du génie africain parce que sa réalisation ne relève nullement de l’impossible. “Travaillons à être acteur et artisan de notre destin numérique, et, je le rappelle, en évitant d’être observateur et consommateur sans capacité de création d’emplois ou de plus-value. Car il s’agit de vouloir une Afrique prospère ! Une Afrique, riche de ses ressources naturelles, mais surtout une Afrique riche de ses ressources numériques et intellectuelles. Ayons foi en notre capacité et jetons les bases d’une économie digitale dynamique, gage certain d’un développement durable et soutenu”, a conclu le chef de l’Etat.



Boubacar PAÏTAO