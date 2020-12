Mœurs : Un obsédé sexuel à la tête d’un parti politique - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mœurs : Un obsédé sexuel à la tête d’un parti politique Publié le samedi 12 decembre 2020 | l'investigateur

Tweet

Au Mali, dans l’imaginaire populaire les hommes politiques sont perçus comme des trompeurs, des gens qui trahissent la confiance placée en eux. Et ce n’est pas faux ! Au de la de cette crise de confiance entre les populations et les hommes politiques, certains se sont illustrés dans certaines pratiques peu orthodoxes. Le cas d’un président de parti politique qui s’implante progressivement au Mali dépasse l’entendement. Ce candidat malheureux à l’élection présidentielle est décrié au sein de son propre parti pour son goût excessif pour le sexe. Pire, elles sont nombreuses à claquer la porte de ce parti politique à cause du comportement de ce grand monsieur qui se donne pourtant l’image d’un ange. Aussi, le président de ce parti ne se gêne pas à faire la cour même aux femmes de ses amis, toute chose qui lui a valu d’être banni du groupe des amis de l’université. Un véritable obsédé sexuel qui a pour cible principale les femmes mariées. Avec des hommes à la moralité douteuse, les Maliens doivent être vigilants avant de se jeter dans les bras d’obsédés sexuels qui n’ont aucun respect pour la femme.



Morikai Kane



Source: L’Investigateur