News Politique Article Politique Le Premier ministre français au Tchad le 31 décembre avec les soldats de l’opération Barkhane Publié le samedi 12 decembre 2020 | AFP

© Autre presse par DR

Le Premier ministre Jean Castex, le 4 juillet, à Corbeil-Essonnes.

Le Premier ministre français Jean Castex se rendra au Tchad auprès des soldats français pour le réveillon du Nouvel An, indique-t-il dans le quotidien régional l'Indépendant publié dimanche. "Je serai en qualité de Premier ministre au Tchad, avec les troupes françaises chargées de lutter contre Daech au Sahel", précise-t-il. Le Sahel est confronté à des violences jihadistes et une crise sécuritaire qui ont fait des milliers de morts civils et militaires ces dernières années. La France y est présente dans le cadre de l'opération Barkhane, qui engage plus de 5.000 hommes depuis l'envoi de 600 soldats supplémentaires en 2020 face à la dégradation de la situation. Paris se penche sur un retour aux effectifs antérieurs.