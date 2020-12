PMU-MALI :De quoi reproche-t-on à Vital? - abamako.com

© aBamako.com par AS

Le PMU Mali offre cent millions au gouvernement dans le cadre de la lutte contre le covid 19

Bamako, le 02 Avril 2020, le PMU Mali a offert un chèque de cent millions au gouvernement dans le cadre de la lutte contre le covid 19.

Bombardé directeur général à la tête du PMUMali, l'on voyait tout la main cachée de Karim derrière cette promotion quiétait vue d'un mauvais œil par certains cadres de la société qui estimentqu'il n'est pas un profil type pour gérer PMU. d'aucuns mijotent qu'il estcelui qui ferait des transactions à Karim et clan. Est ce vrai? On ne sauraitle dire , une certitude, Karim et Vital sont comme deux larrons en foire.Pourquoi Vital reste à la tête du PMU, qui le protège? Quel rapport entre lui etla junte malgré le Mali Koura tant annoncé voilà entre autres questions quenous tenterons de répondre dans nos prochaines éditions. Nous y reviendrons