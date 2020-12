Mali: des parajuristes missionnés pour sensibiliser sur l`esclavage - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Mali: des parajuristes missionnés pour sensibiliser sur l`esclavage Publié le dimanche 13 decembre 2020 | RFI

© aBamako.com par FS

Visite de la CNDH dans les cercles de Diema et Nioro du Sahel

Nioro, du 23 au 28 Septembre, une mission de la CNDH s`est rendue dans les cercles de Diema et Nioro pour s`enquérir de la situation des populations victimes de l`esclavage. Tweet

Vingt-huit parajuristes seront déployés dès lundi 14 décembre dans toute la région de Kayes pour sensibiliser et informer les populations sur l’esclavage par ascendance. Une initiative du projet Emifo, un vaste programme de recherche action contre l’esclavage et la migration forcée à Kayes qui a organisé la formation.



Fofana Ramata Sissoko est tout sourire en recevant son attestation de participation. Durant deux semaines, elle a été formée aux techniques de défense de droits humains et à la médiation communautaire. « Notre mission régalienne, c’est de prévenir les conflits pour que ça ne s’enflamme pas davantage. »



Des violences ont été commises, il y a eu des morts et des milliers de déplacés suite à la volonté d’émancipation de supposés esclaves.