(COVID-19) Le nombre de guérisons en Afrique dépasse les 2 millions, selon le CDC Afrique
Publié le dimanche 13 decembre 2020 | Xinhua

Le nombre de guérisons du COVID-19 sur le continent africain a atteint 2.010.127, a déclaré samedi le Centres africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).



L'agence continentale de contrôle et de prévention des maladies a indiqué dans un communiqué que le nombre total de cas de COVID-19 sur le continent s'élevait samedi après-midi à 2.343.128.



Un total de 55.669 personnes infectées par le COVID-19 sont mortes de la maladie en Afrique depuis le début de la pandémie, selon l'agence continentale de contrôle et de prévention des maladies.



Les pays africains les plus touchés par le COVID-19 en termes de nombre de cas positifs sont l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Egypte et l'Ethiopie, selon les chiffres du CDC Afrique.



La région de l'Afrique australe est la région la plus touchée par le COVID-19, tant en termes de nombre de cas positifs confirmés que de nombre de décès, a-t-on noté.



La région de l'Afrique du nord est la deuxième région africaine la plus touchée par le COVID-19, selon le CDC Afrique.



L'Afrique du Sud compte actuellement le plus grand nombre de cas de COVID-19, soit 845.083.



Le pays compte également le plus grand nombre de décès liés au COVID-19, soit 22.952.



Le Maroc est le deuxième pays d'Afrique le plus touché avec 394.564 cas confirmés et 6.542 décès, suivi par l'Egypte avec 120.611 cas confirmés et 6.877 décès, selon le CDC Afrique.