Mali: le président Bah N'Daw en tournée sous régionale à partir de lundi

Publié le lundi 14 decembre 2020 | L'Essor

Le président de la Transition, Bah N'Daw effectue, à partir du lundi 14 au jeudi 17 décembre 2020, une tournée qui le conduira à Abidjan en Côte d'Ivoire, à Conakry en Guinée et à Niamey au Niger, annonce un communiqué de la présidence publié dimanche.







Le Chef de l'État est invité à prendre part à l'investiture du Président Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire et du Professeur Alpha Condé en Guinée, le communiqué.







Le président de la transition, précise la même source, se rendra ce mercredi 16 décembre à Niamey au Niger pour une visite d'amitié et de travail sur invitation du président nigérien Mahamadou Issoufou.







«Dans tous ces pays, le Chef de l'Etat rencontrera la Diaspora malienne», présente le communiqué de la présidence.







M. TOURÉ