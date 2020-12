Barkhane: en 2020, «un bilan très positif» même si «tout reste fragile» selon le général Lecointre - abamako.com

Barkhane: en 2020, «un bilan très positif» même si «tout reste fragile» selon le général Lecointre Publié le lundi 14 decembre 2020 | RFI

Le général français François Lecointre est rentré le 12 décembre d'une visite d'inspection de 2 jours au Niger et au Mali, sa 7e visite sur le théâtre d'opération de la force Barkhane. Le chef d'état-major des armées est allé à la rencontre des soldats français et de leurs partenaires des forces armées maliennes. L'occasion de faire le bilan des opérations militaires un mois avant l'anniversaire du sommet de Pau, le 13 janvier prochain, date à laquelle pourrait être annoncée une évolution du format de l'intervention française. Le général François Lecointre est l'invité de RFI.





RFI : Vous revenez d’une visite d’inspection sur le théâtre de Barkhane, opération de l’armée française au Sahel et au Sahara. RFI était à vos côtés. Nous avons pu voir des aviateurs anglais à Gao, des militaires estoniens. On sait aussi que les Américains sont présents aux côtés des Français. Peut-on dire que la France n’est plus seule au Sahel ?