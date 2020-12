Issa Kaou N’Djim, coordinateur de la CMAS sur la grève de L’UNTM : ‘’ En réalité, ils veulent faire un coup d’État, créer une situation de chaos pour retourner les populations contre les militaires. » - abamako.com

News Société Article Société Issa Kaou N’Djim, coordinateur de la CMAS sur la grève de L’UNTM : ‘’ En réalité, ils veulent faire un coup d’État, créer une situation de chaos pour retourner les populations contre les militaires. » Publié le lundi 14 decembre 2020 | Nouvel Horizon

Dans le cadre de ses actions de sensibilisation, le mouvement ‘’Appel Citoyen pour la Réussite de la Transition « FASO KA WELE », a tenu une Assemblée générale, le samedi dernier. Le coordinateur de la CMAS M.Issa Kaou N’DJIM et les autres acteurs impliqués dans le processus ont examiné certains points pour la réussite de la Transition. À la fin de la rencontre, il s’est confié aux médias à propos de la grève de l’UNTM.



Parlant d’abord de la rencontre du jour, Issa Kaou N’Djim a indiqué que son objectif vise à accentuer l’information et la sensibilisation :‘’Nous estimons que tout devient urgent. Aujourd’hui il faut s’inscrire dans une dynamique patriotique et responsable pour soutenir la réussite de la transition par des moyens politique, social et surtout aussi des actions fortes républicaines’’. Pour cela , M.Issa Kaou N’DJIM priorise la formation sur les enjeux de la Transition car selon lui, « des politiciens déguisés en syndicalistes veulent créer une situation de chaos dans notre pays. Tout le monde sait que ces grèves sauvages irresponsables menées par la centrale syndicale de l’UNTM montrent qu’ils ne sont pas des grands patriotes », a martelé M.Issa Kaou N’DJIM. De l’avis du coordinateur de la CMAS, ils allaient avoir pour souci de solidarité s’ils étaient des patriotes de mettre en différé leur grève. Ils devraient dire : « certes, nous avons des revendications, le pays est dans un moment difficile. Nous prenons actes de ces difficultés. Nous exigeons que le chronogramme de la transition soit respecté et qu’une fois que les députés sont élus, en ce moment il y a un régime démocratique. En ce moment les syndicalistes pourront demander la satisfaction de leurs revendications. S’ils avaient dit que nous avons des revendications, nous attendons seulement que le mémorandum une fois que les nouvelles institutions seront installées. Le peuple comprendra qu’ils ont différé leurs revendications Mais nous avons compris que ce sont des politiciens déguisés qui veulent vraiment faire diversion parce que beaucoup d’entre eux ont des dossiers sal es contre eux ».



De la conviction de M.Issa Kaou N’DJIM, les politiciens essayent de manipuler la base syndicale p(…)



Mahamane TOURE – NOUVEL HORIZON