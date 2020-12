YELEMA : Dr Youssouf Diawara, le nouveau président - abamako.com

Le Centre international de conférence de Bamako (CICB) a abrité ce samedi 12 décembre 2020, le 3ème Congrès ordinaire du parti YELEMA « Le changement », sur le thème : « L’alternance au sein des partis politiques ». Au cours des travaux de ce 3ème congrès, a été question de la relecture des textes du parti, l’adoption des rapports de la mandature, le renouvellement du bureau exécutif central du parti entre autres. Dr Youssouf Diawara a été élu président du parti. Il remplace ainsi Moussa Mara.



Ce 3ème Congrès ordinaire du parti YELEMA a enregistré la présence de plusieurs cadres du parti dont des élus locaux, des anciens députés, des délégués du parti venus de toutes les régions et de la diaspora, ainsi que des militants et sympathisants du parti. Les représentants des partis amis ont aussi pris part à ce congrès considéré comme historique et inédit.



Dans son allocution, M. Moussa Mara a tout d’abord exhorté les Maliens au respect strict des mesures barrières édictées par les autorités afin d’éradiquer dans un bref délai cette crise sanitaire dit à la pandémie à Coronavirus qui handicap plus d’une année le monde entier. « Le coronavirus est une réalité. Il a mis à genoux la planète entière, et est à la base de la plus grande crise économique que l’humanité a eu à affronter depuis un siècle. Les pays les plus puissants du monde ont du mal à le gérer et les vaccins annoncés mettront du temps avant d’arriver chez nous. La seule solution pour nous c’est le respect des mesures barrières ».



Avant d’appeler les autorités politiques et sanitaires à redoubler d’efforts pour mettre le pays à l’abri de difficultés causées par la pandémie à Coronavirus. Pour lui, la solution pour faire face au défi du moment c’est la sensibilisation sur l’unité pendant cette période transitoire, l’entente entre les maliens.



Par ailleurs, M. Mara pense qu’il est indispensable que l’ensemble des forces politiques et de la société civile adoptent des attitudes constructives vis-à-vis de la transition. « Encouragement à la neutralité de la transition, désintéressement et engagement à aider sans être membre des organes transitoires. A priori favorable à l’égard des autorités, sens du sacrifice et donc abandon des revendications et autres réclamations de droits », a dit M. Mara.



Il a ensuite annoncé qu’il reste un simple militant à la disposition de son parti. « Je refuse d’être un président d’honneur, un président fondateur qui décide encore de tout, à l’ombre de salon climatisé et sans qui aucune initiative ne sera prise. Non je serai un simple militant et je continuerais à servir YELEMA et le Mali avec tous », a affirmé M. Mara.



En outre, le président des jeunes du parti, M. Diakaridia Diakité caractérise YELEMA par trois choses essentielles qui sont la force de la production et de proposition, la constance ainsi que droiture de l’exemplarité du président Moussa Mara. Pour lui le parti YELEMA comme son nom l’indique « Le Changement » est un exemple pour tous les autres partis du pays.



Outre cela, la présidente des femmes a saisi cette occasion pour remercier la participation constante des femmes de son dans tous le rendez-vous politiques du pays. Avant d’inviter les autorités de continuer toujours à œuvrer pour le respect total de la loi 052. Avant d’annoncer que le prochain congrès des femmes de son parti se tiendra en 2021 à Kayes.



Notons qu’après 10 ans passés à la tête de YELEMA, Moussa Mara décide de laisser la gestion du parti à une nouvelle qui sera à la tournée du parti pendant les trois prochaines années.



A la fin du Congrès, Dr Youssouf Diawara a été élu président du comité exécutif du parti Yelema. Il remplace ainsi Moussa Mara.



Ibrahim Djitteye



Source : LE PAYS