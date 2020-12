Les FAMa tiennent Boulikessi - abamako.com

Dans la soirée du 4 décembre alors que le camp FAMa de Boulikessi faisait l’objet de tirs de harcèlement, les troupes maliennes ont riposté et fait fuir les GAT. Les Guetteurs aériens

tactiques avancés (GATA) ont alors renseigné et coordonné les actions des moyens aériens des FAMa et des chasseurs de la Force Barkhane.



Pour mémoire, depuis le début de l’année, des militaires des FAMa et de Forces armées nigériennes (FAN) sont formés à la fonction de GATA par les militaires français. Leur rôle consiste à assurer le contact entre les troupes au sol et les aéronefs, à leur donner la situation tactique et à les orienter le plus précisément possible sur la position de combat.



Ils s’étaient illustrés très récemment en guidant un C130J escorté par Mirage 2000 qui avait largué 16 tonnes de vivres à Farabougou.