Mali : Session du Comité de pilotage du programme national contre les violences faites aux femmes et aux filles Publié le lundi 14 decembre 2020 | L'Essor

Le programme national de prévention et de réponse aux violences faites aux femmes et aux filles au Mali, « Spotlight initiative », a tenu, samedi, la 2è session de son Comité de pilotage de cet important programme, co-présidée, en visioconférence, par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Zeïni Moulaye, et la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies au Mali, Mme MBaranga Gasarabwe.



La session, qui s’est déroulée dans les locaux du ministère des Affaires étrangères et de Coopération internationale, a procédé à la revue de ses réalisations 2020, l’examen et la validation du plan d’accélération ainsi que du plan de suivi/évaluation du gouvernement.



Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Zeïni Moulaye, a souligné que l’autonomisation des femmes et l’égalité des sexes passent nécessairement par l’élimination de toutes les formes de violences à l’encontre des femmes et des filles ainsi que par le renforcement des capacités et l’accompagnement de qualité des victimes. « C’est pourquoi, le gouvernement du Mali consent d’énormes efforts pour offrir un cadre de vie meilleure aux populations, cela à travers le vaste chantier de réformes initiées dans le secteur de la justice », a-t-il dit.



MBaranga Gasarabwe, quant à elle, énuméré les réalisations majeures enregistrées, depuis le démarrage du Programme, l’année dernière. Elle a cité le renforcement des cadres de concertation des leaders traditionnels et religieux autour des questions liées aux Violences basées sur le genre (VBG), le renforcement des capacités des pools de formateurs nationaux et des assistants parlementaires sur des questions spécifiques liées au phénomène. « Ces différentes réalisations participent des efforts du gouvernement pour dynamiser ses politiques coordonnées en matière de prévention et de la réponse aux VBG », a-t-elle noté.



Le programme national de prévention et de réponse aux violences faites aux femmes et aux filles au Mali, dénommé « Spotlight initiative », vise à protéger les femmes et les filles contre toutes les formes de violences basées sur le genre (VBG) ainsi que les pratiques néfastes à leur santé et assurer une prise en charge adéquate des victimes.



BD/MD



Source: L’Essor