News Sport Article Sport CAN U20 : Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Ghana, Niger… 4 pays pour 2 places Publié le lundi 14 decembre 2020 | afrikfoot

CAN U20 : Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Ghana, Niger… 4 pays pour 2 places

A l’instar des autres régions, la zone UFOA B (Afrique de l’Ouest- Zone B) organise son tournoi de qualification pour la CAN des moins de 20 ans. La phase de groupes a rendu son verdict et entériné l’élimination du Bénin, pays-hôte des éliminatoires, du Togo, et du Nigeria.



Les demi-finales opposeront mardi le Niger au Ghana d’une part et la Côte d’Ivoire au Burkina Faso d’autre part. Les gagnants de ces deux matchs valideront leur billet pour la phase finale où ils rejoindront la Gambie, l’Ouganda, la Tanzanie, la Namibie et le Mozambique parmi les sélections déjà qualifiées pour ce tournoi qui aura lieu du 14 février au 4 mars prochains en Mauritanie, qualifiée en tant que pays-hôte.