Choguel K Maiga à propos de la Transition : « Les Maliens se sont battus pour le changement mais on n'est pas sur la voix du changement » Publié le lundi 14 decembre 2020 | Nouvel Horizon

Le M5 RFP toujours dans l’optique de parachever leur combat en vue du changement, a tenu une rencontre à Sogoniko ce Samedi 12 décembre 2020 avec la coordination des associations, syndicats libres et indépendants. Apres plus d’une heure d’échanges sur l’évolution de la situation du Mali sous la transition, Choguel Maïga membre du comité stratégique, s’est exprimé en ces termes :





« Nous venons de rencontrer la coordination des associations, syndicats libres et indépendants plateformes qui sont près de 200 groupes à leur demande sous mandat du comité stratégique.



Nos discussions ont porté essentiellement sur la conception que la base se fait sur le travail qui reste à faire.



La base du M5-RFP par la voix de la coordination des associations, syndicats libres et indépendants plateformes demande instamment au comité stratégique de définir rapidement une nouvelle stratégie de mobilisation.



Ils ont dit de transmettre au comité stratégique que la base du M5 est déterminée encore aujourd’hui plus qu’hier à chercher à imposer le changement et n’attend que le mot d’ordre du comité stratégique. Nous leurs avons expliqué que le comité stratégique est entrain de finaliser sa nouvelle stratégie de lutte.



Notre nouvelle stratégie de lutte, imposer le changement pour lequel les maliens se sont battu et d’autres sont mort.



Une fois que ces documents seront adoptés ils seront rendus public à l’issu d’un point de presse.



A l’issue d’une grande rencontre avec les présidents de toutes les organisations membres du M5 (…)



IR-BABA



NOUVEL HORIZON