Communiqué de la CNDH relatif à la recrudescence de l’insécurité - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Communiqué de la CNDH relatif à la recrudescence de l’insécurité Publié le lundi 14 decembre 2020 | aBamako.com

© aBamako.com par FS

Renforcement des capacités des commissaires et le personnel technique de la CNDH

Bamako, le 24 Novembre 2020, l`Hôtel Salam a abrité le renforcement des capacités des commissaires et le personnel technique de la CNDH sur la protection des droits humains des prévenus et accusés dans la procédure pénale Tweet

COMMUNIQUE N°023-2020/CNDH-P

La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) suit avec inquiétude, et exprime sa vive préoccupation face à la recrudescence de l’insécurité caractérisée par des atteintes à la vie, à l’intégrité physique et aux biens dans les grandes villes.

Sur le fondement de la Loi fondamentale et de la Charte du Mali, de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, du Pacte international relatif aux Droits Civils et Politiques, la CNDH dénonce les violations récurrentes des droits et libertés fondamentaux, notamment les droits à la vie, à l'intégrité physique, à la sécurité.

Par conséquent, elle :

- appelle l'attention de l’Etat sur sa responsabilité à protéger les droits à la sécurité, à l’intégrité physique de toutes personnes résident sur le territoire Malien ;

- invite le Gouvernement à tout mettre en œuvre aux fins d'une jouissance effective des droits ci-dessus rappelés ;

- recommande au Gouvernement de prendre toute mesure sécuritaire appropriée sur l’étendue du territoire national, aux fins de protection des personnes et leurs biens.

Pour la CNDH, la protection des droits de l’Homme est une responsabilité partagée.



Bamako, le 09 décembre 2020

Le Président





Monsieur Aguibou BOUARE

Chevalier de l’Ordre National