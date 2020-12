Grave menace au nord-Mali: la commune de GOSSI exposée au déplacement massif des populations de la zone des trois frontières et l’afflux des terroristes de l’EIGS et du GSIM - abamako.com

News Région Article Région Grave menace au nord-Mali: la commune de GOSSI exposée au déplacement massif des populations de la zone des trois frontières et l’afflux des terroristes de l’EIGS et du GSIM Publié le lundi 14 decembre 2020 | Le Soir de Bamako

La Commune de Gossi dans le nord-Mali traverse une grave situation sécuritaire. En plus du déplacement massif des populations de la zone des trois frontières, Gossi est confronté à une présence massive des groupes terroristes qui y livrent des combats très intenses en vue de s’imposer dans la zone. C’est ainsi que des accrochages ont opposé les combattants de l’EIGS à ceux du GSIM dans la localité de NDAKI.



Ces combats ont duré plusieurs heures, d’après les informations autour de ces accrochages entre des groupes terroristes rivaux.





Le nord-Mali est devenu le théâtre d’affrontements entre des groupes terroristes qui tentent d’étendre leur zone d’influence. A ce propos, de rudes batailles ont opposé ces forces obscurantistes dans l’Adrar des Ifoghas.

Plus précisément à Tessit où les combats s’étaient poursuivis toute une journée pour se stopper la nuit. Le lendemain les hostilités ont repris et les sources font cas de bilan très lourd.

Les pertes sont immenses de parts et d’autres des forces qui se sont affrontées à Tessit, d’après les informations. Quelques heures, des sources ont fait état de l’arrivage de cargaisons d’armes destinées à l’EIGS.Ces armes de guerre qui appartiendraient à l’EIGS auraient transité par le Burkina Faso…

Source: Le Soir de Bamako