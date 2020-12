Mali: le Colonel Assimi Goïta se rend sur le terrain à Nara - abamako.com

News Politique Article Politique Mali: le Colonel Assimi Goïta se rend sur le terrain à Nara Publié le mardi 15 decembre 2020 | fama

Bamako, le 30 Septembre 2020. Le vice-président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a rendu visite au personnel du ministère de la Sécurité. Tweet

Le Vice-Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta s’est rendu ce lundi 14 décembre 2020 à Nara dans le cadre d’une visite de terrain. Objectif, encourager les hommes pour leur dévouement et leur expliquer les grandes réformes du moment.





Le choix de Nara est loin d’être fortuit si l’on sait son importance dans le dispositif de défense dans le secteur du Sahel.



Après la visite des positions établies autour du camp, le Vice-président et sa délégation se sont recueillis sur les tombes de trois éléments tombés en 2015 lors d’une attaque dirigée contre le camp de Nara.



Une visite de courtoisie a été rendue au Chef de village de Nara qui a, pour la circonstance, fait des bénédictions pour le retour rapide à la normale.



S’adressant aux hommes, le Colonel Assimi Goita a mis l’accent sur la cohésion entre les éléments dans l’exécution de leurs missions quotidiennes.



Quant au Chef d’état major général des armées, il a rassuré les hommes sur les réformes en cours. C’est pourquoi il a évoqué les nouvelles acquisitions et a également informé les hommes de la construction prochaine du camp de Nara dont le financement est déjà disponible.



« Nous n’avons pas droit à l’erreur », a enfin rappelé le Vice-Président de la Transition avant d’insister sur le rôle de l’Armée dans la sécurisation des élections à venir.



En marge de son entretien avec les hommes, le Vice-Président de la Transition a reçu les femmes des militaires, le Président du Conseil régional. Ce dernier lui a adressé ses vives sollicitations tout l’invitant à rester au dessus de la mêlée pour que la Transition soit un succès. Un repas de Corps a mis fin à la visite dans une chaleureuse atmosphère de fraternité d’armes.



Forces armées maliennes