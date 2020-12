Rebondissement dans l’affaire CNPM : La bataille judiciaire continue entre Mamadou Sinsy Coulibaly et Diadie Amadou Sankare - abamako.com

News Société Article Société Rebondissement dans l’affaire CNPM : La bataille judiciaire continue entre Mamadou Sinsy Coulibaly et Diadie Amadou Sankare Publié le mardi 15 decembre 2020 | Nouvel Horizon

Depuis un certain temps, c’est attaque et contre-attaque entre Mamadou Sinsy Coulibaly et Diadié Amadou Sankaré qui se disputent la présidence du conseil National du Patronat du Mali (CNPM).





Dans cette bataille hier lundi 14 décembre 2020, les membres du Cabinet Mamadou Camara ont changé les serrures des portes des bureaux du président, des vice-présidents et autres.



Ils ont précisé ce qui suit : « Notre motivation est la décision de justice que nous avons sous la main. Une grosse qui nous autorise à changer les serrures. Cette grosse nous autorise à faire une ouverture forcée et à remplacer les serrures. Nous agissons en faveur de Mamadou Sinsy Coulibaly qui peut désormais venir travailler au CNPM aux yeux de la décision. La décision le donne accès aux lieux. C’est une décision du Tribunal de la Commune IV du district de Bamako qui a rétracté la première décision qui était une expédition de Diadié Amadou Sankaré qui s’est transformée à une grosse exécutoire avec mention exécutoire pour Mamadou Sinsy Coulibaly. Il revient à la partie adverse de faire ce qu’il y a lieu de faire. Nous remercions la force publique qui nous accompagne et la compréhension de la police du 14ème Arrondissement ».



ME BADIAN HAGGE, L’UN DES AVOCATS DE DIADIE SANGARE FACE A LA PRESSE



Tougouna A. TRAORE



NOUVEL HORIZON