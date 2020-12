1ère édition du salon international de l’or (Afrik’ Or) : L’évènement reporté à une date ultérieure - abamako.com

Prévue du 18 au 20 décembre 2020 à l’Hôtel de l’Amitié, la 1ère édition du salon international (Afrik or) a été reportée à une date ultérieure. Les organisateurs ont animé une conférence de presse, vendredi dernier pour porter cette information à l’attention de l’opinion publique nationale et internationale. Pour l’occasion, le micro était tenu respectivement par le PDG de la société de raffinerie ‘’Kankou Moussa’’ non moins président du comité d’organisation de l’Afrik ‘Or, M. Dario Littera, le coordinateur M. Boubacar Traoré, la présidente des Femmes Minières du Mali (FEMIMA), Mme Diarra Djeneba Samaké, le point focal des Bijoutiers du Mali, M. Mahamadou Bomou et la Princesse Estelle Kamatari.



Suite à la décision prise au Conseil des ministres du mercredi dernier sur le respect des mesures barrières à la pandémie à coronavirus, les organisateurs de la 1ère édition du salon international (Afrik or) ont décidé de reporter l’évènement, qui était prévu du 18 au 20 décembre à l’Hôtel de l’Amitié Laico de Bamako.



Selon le président, M. Littera le but de l’organisation de ce salon est de donner la traçabilité complète de la production de l’or dans le pays et mettre ensemble toutes les catégories de producteurs primaires d’or en ordre.



L’initiative de ce salon, d’après lui, est une vision de sa structure pour donner un cadre d’exposition à des acteurs des catégories primaires d’exploitation d’or, notamment des orpailleurs, des producteurs et des transformateurs d’or maliens.



Par ailleurs, il a déclaré que les orpailleurs et les producteurs d’or ont une longue histoire au Mali. Selon lui, aujourd’hui ces deux catégories se trouvent dans des conditions misérables, et sont confrontées au manque de moyens et d’infrastructures. « Ce salon leur permettra de donner de la visibilité et la possibilité d’ouvrir des marchés nouveaux à ces deux catégories » a-t-il fait savoir.



Parant du report de ce salon, Afrik ‘Or, il a indiqué que cela est devenu obligatoire. « Ce n’est pas notre décision, c’est pour la protection des gens contre la pandémie à coronavirus » indique-t-il.



A ses dires, plus de 200 exposants étaient invités à ce salon. Avant de signaler que ce n’est plus possible de maintenir la date prévue. Cela à cause du fait que les autorités maliennes ont pris des décisions lors du conseil des ministres sur le respect des mesures barrières à la COVID-19, dont l’interdiction du regroupement de plus de 50 personnes. La raison est donc bien fondée pour les organisateurs de ce salon à repousser la date de cet évènement.



Par Fatoumata Coulibaly



Source: Le Sursaut