Assassinat de Boubacar Coulibaly au marché de Sébénikoro : Le coupable arrêté par le 9ème Arrondissement ! Publié le mardi 15 decembre 2020

Cette triste nouvelle avait défrayé la chronique sur la toile. Un jeune soudeur du nom de Boubacar Coulibaly a été assassiné le 6 décembre vers 21H au marché de Sébénikoro. Aussitôt informés de ce crime, sans perdre de temps le même jour, les hommes du commissaire principal Santigui Kamissoko ont reçu à mettre la main sur l’auteur de cet assassinat. Un certain A.K, déféré le mardi 8 décembre à la MCA.

En effet, A.K est un jeune apprenti chauffeur âgé de 19 ans et domicilié à Sébénikoro Secteur 7. Il a été intercepté par le commissariat du 9ème Arrondissement le dimanche 6 décembre après avoir donné la mort le même jour vers 21h à Boubacar Coulibaly, âgé de 19 ans, exerçant également au marché de Sébénikoro.



Pour rappel, la victime (Boubacar Coulibaly), a été attrapée et agressée par son bourreau avec une machette dans le but de lui déposséder de son téléphone. Finalement, il a trouvé la mort suites à ses blessures. Après les faits, les éléments de la BR du commissariat du 9ème arrondissement sous la conduite de lieutenant Somita Keïta, informés par cet assassinat, ont illico ouvert une enquête. Avec une promptitude sans égale, ils ont pu appréhender A.K et son complice le même jour soit le 6 décembre 2020.





Fouillé sur place, l’assassin a été trouvé en possession du téléphone de la victime et du couteau ayant servi à l’accomplissement du crime. En outre, selon l’information recueillie au niveau du commissariat, le suspect et sa bande sont réputés pour des cas semblables d’agressions suivis de vol.



En conséquence, le bandit apprenti chauffeur A.K est entre les quatre murs de la MCA depuis le mardi 8 décembre dernier. Bravo à la Police nationale !



Par Mariam SISSOKO



Source: Le Sursaut