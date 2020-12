Mali: 129 ressortissants maliens bloqués en Libye de retour à Bamako - abamako.com

Mali: 129 ressortissants maliens bloqués en Libye de retour à Bamako
Publié le mardi 15 decembre 2020

129 ressortissants maliens bloqués en Libye sont rentrés le 11 décembre à Bamako.





Ils ont bénéficié d’une aide au retour volontaire dans leur pays d’origine grâce à un corridor humanitaire mis en place par l’OIM dans le cadre de l’Initiative conjointe UE-OIM pour la protection et la réintégration des migrants dans la région du Sahel et du lac Tchad https://migrationjointinitiative.org/ , financée par le Fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne.



Depuis le début de la pandémie liée à la COVID 19, ce sont 258 ressortissants maliens bloqués en Libye qui ont ainsi pu rejoindre leur pays grâce à deux vols charters.



Deux autres vols en provenance de Libye sont prévus les 17 et 23 décembre. Entre 2017 et ce jour, plus de 18.000 migrants maliens ont été assistés par l’OIM dans leur retour volontaire.



