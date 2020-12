Clin D’œil : CNT, des conseillers nationaux en quête du titre honorable au Mali - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Clin D’œil : CNT, des conseillers nationaux en quête du titre honorable au Mali Publié le mardi 15 decembre 2020 | croissanceafrique

© aBamako.com par DR

Cérémonie de mise en place du Conseil National de la Transition (CNT)

Bamako, le 05 décembre 2020. Le Conseil National de la Transition, l`organe législatif de la transition en cours au Mali a été officiellement mise en place au CICB à l`issue d`une cérémonie marquée par l`élection de son président en la personne du colonel Malick DIAW, le numéro 2 de l`ex CNSP. Tweet

Le conseil national de la transition a été installé le 05 décembre 2020. Le colonel Malick Diaw, le numéro deux du CNSP, a été élu président de cette assemblée qui va jouer le rôle du parlement pendant la transition malienne.



Il est composé de 121 membres, et est considéré comme étant l’organe qui doit refaire le Mali. Pour cela il a besoin d’avoir une légitimité sans faille, d’oeuvrer pour rassembler les maliens autour de leur pays meurtri, et désorienté. Il est censé contrôler l’action gouvernementale, et proposer les réformes pour un meilleur Mali à venir.



Un tel organe doit d’être hors de reproche, autant dans sa forme, qu’a travers sa ressource humaine. En effet le sérieux dans la désignation, détermine forcément la valeur des personnalités désignées. Ce qui confère ainsi la confiance du peuple, qui octroi la légitimité nécessaire.



Le CNT actuel souffre dans sa forme, cela est une vérité factuelle établie. Malheureusement il est en phase de ne pas avoir les ressorts indispensables pour pouvoir se reprendre. Ce qui aurait pu être possible par la cohérence, l’humilité, l’indépendance et l’engagement patriotiques de ses membres.