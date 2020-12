Une vie meilleure au Sahel est possible - abamako.com

Publié le mardi 15 decembre 2020

© AFP par DR

Humanitaire : crise alimentaire aggravée par le conflit au Mali

Jeudi 19 Juin 2012. Sahel Nord du Mali, Photo : maman des enfants touchés par la malnutrition Tweet

« Terre des hommes » par excellence, pour emprunter le nom qu’Antoine de Saint-Exupéry donnait à mon pays, la Mauritanie, la région du Sahel est depuis la nuit des temps un espace de rencontres et de brassage des peuples ; de commerce et d’échanges ; de production et de diffusion de savoirs.



Ce serait donc très réducteur et injuste d’en parler uniquement comme certains le font malheureusement, sous l’angle des défis – réels et multiformes – qui l’assaillent incontestablement. James Wolfensohn, ancien président du Groupe de la Banque mondiale, qui vient de quitter ce monde et aimait particulièrement le Sahel l’avait bien compris : « Il y a tant d’images que nous avons les uns des autres, des idées toutes faites qui nous mettent des œillères et empêchent toute coopération et tout progrès. » Ces mots résonnent encore aujourd’hui quand on entend parler de cette région.



Beaucoup en ont une idée préconçue et n’y voient qu’une longue liste de défis insurmontables. Mais le portrait de cette région ne se réduit pas à ses difficultés et il convient d’évoquer quelques-unes de ses contributions au patrimoine de l’humanité