Le ministre de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable à Ségou : Visite des sites de Ségou Publié le mardi 15 decembre 2020 | Mali Tribune

Après avoir pris contact avec les services relevant de son département basés à Ségou et lancé le projet climat et énergie de l’intercommunalité “Balanzan”, Mme la ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Mme Bernadette Keita s’est rendue dans les différents sites de Ségou. Elle a distingué de visu les maux dont souffrent ces sites et promet de rendre compte à qui de droit en vue d’une solution idoine.





La visite s’est déroulée le jeudi 10 décembre 2020, accompagnée d’une forte délégation, la ministre s’est rendue dans une décharge au niveau de l’ORTM de Ségou. Sur place, elle a découvert une installation anarchique de déchets dans la cour de l’ORTM. Après constat, la ministre estime que cet endroit n’est pas approprié pour un dépôt. “On a échangé et on essaye de voir pour dégager les ordures”, dit-elle.



Elle a félicité de passage le maire de la Commune urbaine de Ségou pour avoir trouvé un site de 70ha non loin de Ségou. Ledit site n’attend que l’aménagement soit fait et que les dossiers soient bien ficelés pour être opérationnel. “Il y a des sociétés qui sont là et qui veulent vraiment transformer ces différents déchets”, explique-t-elle. Concernant la gestion des eaux, la délégation s’est rendue sur le site de l’ancienne ferme Sonikoura, les travaux dans ce site avaient connu un arrêt dû à certaines insuffisances administratives.



Toutefois, la cheffe du département de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable promet de démarcher son collègue des Domaines pour que le dossier puisse avancer rapidement afin que les travaux puissent démarrer.



Ce site ’est très important, selon elle, il permettra à la ville d’être dégagé de ces eaux usées et évitera les populations certaines maladies. Pour la dernière étape de sa visite, la délégation s’est rendue dans la forêt de Flanzana. La ministre s’est dite satisfaite de la gestion de cette forêt. Elle a constaté avec joie la régénération et la façon dont le lieu est sécurisé. Elle a félicité, encouragé, à cet effet, les responsables. Avant de conclure, en invitant tous les acteurs œuvrant dans le secteur de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, à une synergie d’actions sur le terrain avec la population.







Ibrahima Ndiaye