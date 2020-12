Clap de fin pour le détachement danois de Barkhane - abamako.com

Clap de fin pour le détachement danois de Barkhane Publié le mardi 15 decembre 2020

L'hélicoptère

Les hélicoptères EH101 Merlin danois déployés en soutien de l’opération Barkhane se sont posés pour la dernière fois sur la base de Gao. Le détachement d’une soixantaine de militaires aura quitté le Mali d’ici à la mi-janvier, annonçait aujourd’hui le ministère de la Défense danois.



En 12 mois, les deux Merlin auront transporté 143 tonnes de fret et 5312 passagers au cours de 885 heures de vol effectuées dans une zone qui, outre le Mali, comprenait le Niger, le Burkina Faso, le Tchad et la Mauritanie. Les équipages danois auront effectué un large éventail de missions, du ravitaillement des bases avancées au soutien des rotations françaises.



Un rythme soutenu, et maintenu jusqu’à la dernière minute avec deux tonnes de matériel et 102 passagers transportés au cours des huit missions effectuées cette dernière semaine. Ce détachement « a fourni un effort extraordinaire et important dans des conditions extrêmement difficiles », a déclaré pour l’occasion le chef de la force aérienne danoise, le général Anders Rex.



Les hélicoptères seront rapatriés la semaine prochaine sur la base aérienne de Karup par un C-17 britannique. La majorité du contingent atterrira au Danemark dès cette semaine. Le reste continuera de conditionner et de renvoyer le matériel avant de quitter Gao peu avant la mi-janvier.



Leur départ créera un trou capacitaire au sein de l’opération Barkhane, en partie dépendante des hélicoptères lourds fournis par les nations partenaires. Le Royaume-Uni reste quant à lui engagé avec ses trois CH-47 Chinook, mais pourrait détacher la moitié de cette capacité au profit des 300 militaires britanniques déployés début décembre en appui de la MINUSMA.