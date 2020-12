Cyclisme, Grand prix Pr. Dioncounda Traoré : Sur un goût d’inachevé - abamako.com

Grand passionné du vélo, une course est organisée par la Fédération malienne de cyclisme à l’honneur de l’ancien Président par intérim du Mali, le Pr. Dioncounda Traoré, depuis 3 ans. Après deux belles éditions, la 3e s’est déroulée le samedi passé avec un goût d’inachevé suite à un incident ayant perturbé l’arrivée des coureurs lors du Sprint final.





Président d’honneur de la Fédération malienne de cyclisme, le Pr. Dioncounda Traoré s’attendait sûrement à une course à hauteur des attentes d’autant plus que la compétition revêtait une dimension internationale avec la participation des cyclistes étrangers venus des pays voisins tel que le Burkina Faso. Malheureusement, la compétition prévue sur une distance de 116 Km, n’a pas connu de vainqueur sous l’œil impuissant de celui dont elle porte le nom et le beau monde présent aux alentours de la ligne d’arrivée.



En effet après les étapes Bamako-Siby-Bamako, 10 tours du Boulevard de l’Indépendance, et un tour à Koulouba, le Sprint final a été gâché par les automobilistes et autres motocyclistes qui se sont retrouvés sur la voie avec les cyclistes. Dans un tel embouteillage, il était difficile d’établir un classement final accepté de tous. Par finir, la commission technique, après consultations dans une atmosphère tendue, a décidé de reporter la compétition. Ce qui a mis fin à la 3e édition du Grand Prix du Pr. Diouncounda Traoré dont les amoureux de la petite reine attendent désormais la reprogrammation avec impatience.







Alassane Cissouma