Kits auto-emplois 2020 : L'ANPE concrétise Publié le mardi 15 decembre 2020 | Mali Tribune

L’ANPE, dans le but de renforcer l’accompagnement des collectivités territoriales dans la conception et la mise en œuvre de leurs programmes sectoriels en lien avec l’emploi a lancé un programme Kits emplois 2020, un programme d’appui à l’auto-emploi.





La cérémonie de lancement des business plan issus des kits Auto Emploi 2020 avec remise des kits aux bénéficiaires du district de Bamako au eu lieu le vendredi 11 décembre au CPR /ANPE sous la présidence du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle.



“Pour l’année 2020, le lot des kits du District de Bamako a servi à l’élaboration des business plan pour les bénéficiaires des activités de promotion de l’emploi. C’est dans ce cadre que le Département et la direction de l’ANPE du District de Bamako vont, sur la base des demandes reçues, procéder à l’attribution de certains kits aux bénéficiaires de Bamako et au partenaire l’association Espoir Mali Solidarité”, a précisé Ibrahim Ag Nock le directeur général.



Les kits sont de plusieurs domaines de corps de métiers : transformation agro-alimentaire, maraichage, semence maraichage, plâtrier staffeur, menuiserie bois, construction métallique, restauration, réparation appareil électronique, mécanique auto, électricité auto, carrosserie auto, teinture, carrelage, froids climatisation, pose de pavés, plomberie, embouche, fabrication matériels agricole, boucherie, Agriculture, Arboriculture, Aviculture…



De l’avis du directeur général, ces kits diminueront le taux de chômage.



Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, a salué “l’engagement de l’ANPE aux côtés des petites entreprises en vue de les aider à développer leurs activités”. “L’ANPE, ajoutera -t-il, vient de doter plusieurs associations et regroupements d’outils de travail. Cette dotation ne se limite pas à Bamako. Je pense que cette initiative est bonne, il est préférable de les outiller plutôt que de leur remettre de l’argent en espèce. Les bénéficiaires sont entre autres mécaniciens, restaurateurs, menuisiers, carrossiers, maraichers. Je leur conseille d’en faire un bon usage”.



“Pour répondre aux exigences du marché de l’Emploi, l’ANPE s’est dotée d’un Plan Stratégique de Développement (PSD) une politique volontariste qui met les usagers au cœur de toutes actions de l’Agence. Dans le souci d’une mise en œuvre efficiente du PSD, il a été traduit en Gestion Axée sur les Résultats (GAR) déclinée dans un plan de Travail Annuel (PTA)”, a ajouté Ibrahim AG Nock.



“Nous sommes très heureux d’avoir reçu ces kits. Nous saluons ce beau geste, et nous vous demandons de redoubler les efforts car au Mali le taux de chômage augmente chaque jour. Chaque année le marché de l’emploi s’inonde par des demandes d’emplois”, a dit pour sa part, Mamadou Doumbia le porte-parole des bénéficiaires des activités /kits de l’ANPE.







La cheville ouvrière de l’emploi au Mali



Créée à la faveur de la restructuration de l’Office national de la Main d’Œuvre et de l’Emploi par l’Ordonnance N° 01-016/P-RM du 27 février 2001, ratifiée par la loi N° 01-019 du 30 mai 2001, l’Agence nationale Pour l’Emploi (ANPE) est un établissement public à caractère administratif et modifiée par la Loi n°2014-055du 1er Décembre 2014.



Elle a pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la Politique nationale de l’Emploi (PNE) du gouvernement du Mali.



Pour répondre aux exigences du marché de l’Emploi, l’ANPE s’est dotée d’un Plan Stratégique de Développement (P.S.D) une politique volontariste qui met les usagers au cœur de toutes actions de l’Agence. Dans le souci d’une mise en œuvre efficiente du PSD, il a été traduit en Gestion Axée sur les Résultats (GAR) déclinée dans un Plan de Travail Annuel (P.T.A).



La mise en œuvre du PTA 2020, validé par la session du Conseil d’Administration du 28 novembre 2019, dans ses différents objectifs stratégiques immédiats ambitionne : la création de quatre mille deux cent vingt-neuf (4229) emplois ; l’entrée en formation de 4536 auditeurs ; la réalisation de 4000 visites d’entreprises ; la promotion/création de 260 PME/PMI ; la liste n’est pas exhaustive.



Pour accomplir les missions et atteindre les objectifs assignés, le Département Formation Promotion de l’Emploi et les Directions Régionales de l’ANPE dont celle du District de Bamako ont bénéficié des kits auto emploi en lien avec les métiers et les Activités Génératrices de Revenus.



A. D.